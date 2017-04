L’agence de notation américaine S&P attribue la note « BB » au Cameroun

APA – Douala (Cameroun) – L’agence de notation américaine Standard and Poor’sp (S&P) Global Ratings vient de confirmer sa note « BB», attribuée à la dette souveraine à long et à court termes de la République du Cameroun, assortie d’une perspective stable, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

«Nous nous attendons à ce que la croissance économique du Cameroun reste solide grâce à la mise en œuvre de vastes projets d’investissements publics.», explique S&P dans son communiqué dont APA a reçu copie.

La perspective stable à laquelle est assortie cette notation souveraine du Cameroun « reflète nos prévisions de croissance solide et durable dans le pays, et de consolidation budgétaire progressive au cours de l’année prochaine», précise S&P.

En tout état de cause, « la solvabilité du pays reste contrainte par les incertitudes entourant la succession à la présidence, la faiblesse du revenu par habitant et l’augmentation de l’endettement extérieur et public », précise-t-on.

Sur la base de certains indicateurs, S&P souligne qu’elle pourrait améliorer les notes du Cameroun si son opinion « à l’égard des institutions du Cameroun devait s’améliorer considérablement ».

En d’autres termes, cette possibilité reste ouverte « si plus de transparence et de certitude quant à la succession à la présidence venaient à apparaître et si l’économie du pays arrivait à être stimulée par les nouveaux investissements et les améliorations structurelles sans créer de déséquilibres supplémentaires », conclut S&P.

APAnews