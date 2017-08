Le Cameroun est le 6ème fournisseur de coton à la Chine, avec 4 920 tonnes au premier semestre 2017

Selon les statistiques de la douane chinoise révélées par Commodafrica, la Chine a importé 4 920 tonnes de coton du Cameroun, entre janvier et juin 2017, dont 648 tonnes au cours du seul mois de juin dernier.

Ce pays d’Afrique centrale se positionne ainsi au 6ème rang des fournisseurs de coton brut à la Chine, loin derrière des pays tels que les Etats-Unis, l’Australie ou encore l’Inde.

A l’échelle africaine, le Cameroun est le 3ème fournisseur de l’Empire du milieu, derrière le Bénin (16 837 tonnes au premier semestre) et le Soudan (13 030 tonnes), mais devant le Burkina Faso (4 755 tonnes).

Pour rappel, selon les conclusions d’un forum sous le thème « Evolution, défis et perspectives de la filière coton au Cameroun et son accompagnement par les partenaires», rencontre organisée en mai 2017, en marge de la célébration de la semaine de l’Europe, plus de 80% du coton africain est traité en Chine, à des coûts beaucoup plus bas.

