Le Cameroun et la Russie envisagent de mettre en place une bourse du café

Les opérateurs économiques camerounais et la Chambre de commerce de Moscou nourrissent l’ambition de mettre en place une bourse du café, apprend-on officiellement.

Le projet, que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana (photo), liste parmi les activités à soutenir par son département ministériel cette année, a été discuté lors des Journées économiques camerounaises à Moscou organisées en octobre 2016.

En effet, la Russie est, avec l’Allemagne et la Belgique, parmi les trois plus grandes destinations des cafés (Arabica et robusta) produits au Cameroun. Avec 81,36% des volumes exportés, selon les statistiques officielles de la campagne 2014-2015.

En plus du projet susmentionné, a souligné le ministre Mbarga Atangana en recevant les vœux de ses collaborateurs ; cette année, «au plan de la conquête des marchés extérieurs, notamment des débouchés de proximité», la priorité du ministère du Commerce «portera sur l’espace sous-régional et régional, avec une emphase sur l’obtention auprès de la Cemac et de la Ceeac, des agréments au régime préférentiel communautaire», au bénéfice des entreprises camerounaises.

Aussi, ce membre du gouvernement a-t-il lancé un appel en direction des opérateurs économiques locaux, pour qu’ils se rapprochent des services compétents de son ministère, dans l’optique d’obtenir de l’aide dans le montage de leurs dossiers de demande d’agrément.

Investir au Cameroun