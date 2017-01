Le Cameroun marque le pas, selon le dernier classement de Transparency international

Dans les administrations publiques du Cameroun, les pots de vin ont déjà leur lexique : “mouiller la barbe, faire une geste, laisser une bière ou encore donner la bonne année”.

Le dernier classement de Transparency international 2016 situe le Cameroun parmi les 30 pays les plus corrompus dans le monde.

