Le Cameroun organise et remporte la CAN de volleyball dames

APA-Yaoundé (Cameroun) La sélection dames de volleyball du Cameroun a remporté, samedi soir à Yaoundé, la capitale du pays, la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la discipline en venant à bout du Kenya par 3 set à 0, a constaté APA sur place.

Invaincues depuis le début, les «Lionnes indomptables», au terme d’une rencontre pleine de rebondissements, se sont imposées par 25-22, 25-19 et 29-27.

Le pays organisateur n’a, pendant toute la compétition, perdu qu’un seul set contre l’Égypte en match de poule.

Les vainqueur et perdant du jour seront au tournoi final de la Coupe du monde, prévu du 29 septembre au 20 octobre 2018 au Japon.

