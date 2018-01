Le Cameroun retire du marché du lait contaminé produit par le groupe français Lactalis

Investir au Cameroun | Dans une interview accordée à la presse, le 16 janvier 2018, Charles Monefong Abessolo, le chef de la brigade de contrôle et de répression des fraudes au ministère camerounais du Commerce, rassure que le lait contaminé du groupe français Lactalis est progressivement retiré du marché.

« Durant la dernière semaine de décembre de l’année jusqu’au 30 décembre [2017], nos équipes sont allées partout où il était possible de trouver les produits, les supermarchés, les officines de pharmacie, et nous avons sorti systématiquement du marché tout ce qui fait partie du lot incriminé », affirme M. Monefong Abessolo. Avant d’ajouter : « Nous avons donné les instructions à toutes les régions pour qu’il en soit ainsi ». Il précise que la suspicion du lait contaminé concerne des lots et des marques précis (Picot et Milumel) fabriqués en France, le 7 février 2017.

Pour mémoire, Lactalis a lui-même rappelé, depuis décembre 2017, la totalité de ses produits infantiles et nutritionnels fabriqués ou conditionnés dans l’usine de Craon en France. Et pour cause, des signalements ont été transmis, le 1er décembre 2017, par les autorités de santé concernant un risque de contamination à la salmonelle (infection à bactéries) des laits infantiles.