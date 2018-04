Le Cameroun se dote de deux centrales solaires photovoltaïques

APAnews | Deux centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 25 mégawatts (MW) sont en cours d’installation dans les localités de Guider (Nord) et Maroua (Extrême-nord) en vue d’améliorer l’offre énergétique dans cette partie du pays, a-t-on appris mercredi auprès de la société Energy of Cameroon (ENEO) chargée de la production de l’électricité dans le pays.

Ce projet consiste au financement, à la construction, à l’exploitation et à la vente de l’énergie électrique par un producteur indépendant de deux parcs solaires photovoltaïques à Maroua et à Guider, de capacités respectives de 15 MW et 10 MW.

La réalisation de ces ouvrages permettra d’apporter une réponse appropriée aux coupures intempestives du courant électrique, aux délestages, et au rationnement de l’énergie électrique…

La partie septentrionale du pays broie du noir depuis quelque temps, malgré la présence du barrage hydroélectrique de Lagdo d’une capacité de 72 MW et dont le projet est de la porter à 100 MW, ce qui nécessitera un investissement de 100 milliards de francs CFA.

Les termes d’exploitation disposent qu’ENEO assurera l’ingénierie et sélectionnera le producteur indépendant. Ce dernier va construire, exploiter et lui vendre le produit final pour la distribution dans le Réseau interconnecté Nord (RIN).