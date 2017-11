Le Camerounais Express Union et WorldRemit vont à la conquête de six pays africains

Agence Ecofin | – Les opérations de transfert d’argent effectuées via la plateforme digitale WorldRemit peuvent désormais se dénouer (retrait des espèces) dans le réseau des agences de l’opérateur camerounais Express Union, au Gabon, au Congo, au Tchad, en République centrafricaine, en RDC et au Bénin, a-t-on appris de sources autorisées.

En partenariat avec l’opérateur du transfert d’argent digital britannique, depuis plusieurs mois, Express Union étend ainsi sa collaboration (jusque-là limitée au Cameroun) avec WorldRemit à six autres pays africains, pour visiblement se donner un peu plus d’air, dans la mesure où le marché camerounais du transfert d’argent lui a été littéralement chipé par les services mobile money des opérateurs de mobile.

Dans le même temps, cette extension du partenariat au réseau Express Union en Afrique centrale et de l’Ouest permet à l’opérateur camerounais, de véritablement faire concurrence aux mastodontes du transfert d’argent à l’international que sont Western Union et MoneyGram.

Une manière pour cet opérateur camerounais de se renforcer sur le transfert d’argent à l’international, encore mieux ouvert que le transfert d’argent domestique sur lequel ce leader est à la peine depuis plus d’un an, avec la dynamisation des services mobile money de MTN et Orange Cameroun.