Le choix audacieux de Christian Kofane : privilégier Leverkusen plutôt que l’équipe nationale

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CameroonOnline.ORG | Le jeune attaquant camerounais Christian Kofane suscite actuellement le débat après avoir décliné une convocation avec la sélection nationale du Cameroun pour se concentrer pleinement sur son nouveau club, Bayer Leverkusen.

Une décision défendue par son agent

Selon le média OneFootball, l’agent du joueur a pris la parole pour justifier ce choix délicat, déclarant : « we need to take care of the boy » — autrement dit, « nous devons prendre soin du garçon ».

Le communiqué indique également que Kofane a envoyé un message WhatsApp à Marc Brys cet été pour expliquer : « he would prefer to focus on his new Bundesliga club and Champions League duties » — « il préférerait se concentrer sur son nouveau club de Bundesliga et ses responsabilités en Ligue des Champions ».

Entre ambition personnelle et devoir national

Ce refus de rejoindre la sélection nationale n’est pas la première fois que Kofane opte pour le club plutôt que pour le maillot du Cameroun. Selon des sources proches du joueur, il avait aussi décliné une convocation en septembre afin d’augmenter ses chances de temps de jeu à Leverkusen.

Dans le contexte de sa carrière, ce choix peut se comprendre : signer pour un club de haut niveau en Europe impose une adaptation rapide et une pression élevée. Kofane veut sans doute maximiser ses chances de réussite à ce stade crucial.

Vers une nouvelle étape

Pour l’instant, Kofane continue de briller avec Leverkusen, déjà auteur de prestations remarquées. Sa décision de repousser l’appel national semble irréversible à court terme, et elle pose une question plus large sur l’équilibre entre carrière individuelle et engagement envers la sélection nationale, surtout pour les jeunes talents.