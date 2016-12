Le Galatasaray se sépare du Camerounais Aurélien Chedjou [+vidéo]

La décision de résilier le contrat du défenseur a été prise après une défaite (2-3) concédée mercredi en Coupe de Turquie face à Tuzlaspor

Le défenseur central camerounais Aurélien Chedjou n’a plus de club désormais. Et pour cause la direction du club turc Galatasaray vient de résilier son contrat, après une erreur qui aura favorisé mercredi, 28 décembre 2016, la défaite (2-3) de son équipe face au Tuzlaspor.

Pourtant buteur au cours de ce dernier match de Coupe de Turquie, Aurélien Chedjou a écopé d’un carton rouge qui a réduit l’effectif des joueurs au stade, favorisant alors la défaite mal digéré par les responsables du Galatasaray.

Aurélien Chedjou est mis à la porte plus de cinq mois avant la fin de son contrat, prévue en juin 2017. L’ancien Lillois aura passé trois ans et démi au sein de cette formation.

Il devra par ailleurs payer 250 000 euros d’amendes audit club.

L’international camerounais est convoqué au sein des Lions indomptables pour le stage de préparation de la Coupe d’Afrique des nations [«Gabon 2017»] qui se tiendra du 14 janvier au 07 février 2017.

Journal du Cameroun