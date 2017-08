Le gouvernement camerounais veut mettre en place un fonds spécial dédié à l’habitat social

Le ministère de l’Habitat (Minhdu) a lancé récemment la restitution des travaux d’une mission relative à l’état des lieux et au diagnostic du financement de l’habitat social au Cameroun.

Ahmadou Sardaouna, secrétaire général du Minhdu qui a présidé les travaux, a indiqué que le gouvernement travaille actuellement sur une étude portant sur la création d’un Fonds spécial pour l’habitat Social. Ceci en guise de réponse aux préoccupations portant sur l’impératif de la diversification des sources et des mécanismes de financement de l’habitat en général, et de l’habitat social en particulier.

« Il faut booster les programmes en cours et s’inscrire véritablement dans une dynamique de production massive de logements, en accordant une attention particulière aux opportunités de financements qu’offre le marché local et international, ainsi qu’à la cible des produits réalisés », a déclaré Ahmadou Sardaouna. Il a ajouté que l’enjeu principal de ce Fonds sera la contribution à l’accroissement significatif de l’offre en logements décents et accessibles aux ménages à faibles revenus à travers différents leviers relevant de l’offre et de la demande.

C’est en décembre 2016 que les promoteurs immobiliers privés du Cameroun ont plaidé pour la mise en place d’un fonds spécial dédié au financement de l’habitat social et d’agences d’habitat pour appuyer le montage de projets dans le secteur. Et pour cause, sur les 123 promoteurs privés que comptait le pays au 1er avril 2016 (répartis dans les régions du Centre, de l’Adamaoua, du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Sud), seuls 40 sont actifs et à l’origine de la construction de 1200 logements et de l’aménagement de 14 500 parcelles.

Parmi les raisons de cette faible productivité figure en bonne place la méconnaissance quasi-générale des techniques de recherche de partenaires d’affaires techniques et financiers internationaux.

