Le Japon offre 6,6 milliards FCFA pour le débarcadère et le marché de poisson de Youpwè

APAnews | L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a offert un don de l’ordre de 6,6 milliards FCFA pour le financement du projet d’aménagement du quai de débarquement et de construction du marché de poisson de Youpwè, une zone située à la périphérie de la métropole économique camerounaise, Douala, objet d’un accord signé mardi dans cette cité entre les parties.

Ledit projet, qui remonte à 2013 et dont la livraison est prévue dans deux ans, sera érigé sur une superficie de 6100 mètres carrés et comportera un quai de débarquement pouvant accueillir une trentaine de pirogues, mais également des aires de vente des produits halieutiques frais et fumés.

Il est aussi prévu le revêtement des routes d’accès, l’aménagement d’un système de drainage, des bâtiments de marché, d’entrepôt de glace, de toilettes publiques ainsi que la mise en place d’équipements et matériels techniques, administratifs et d’inspection sensorielle.

Voici deux ans, des émissaires de la JICA avaient séjourné au Cameroun dans le cadre de cette réalisation, insistant particulièrement sur le respect des aspects environnementaux, du génie civil et du choix du site, préalables à l’engagement de leur institution.

En dehors d’accroitre les conditions de production du poisson, qui jusqu’ici était étalé et se vendait en plein air, le projet devrait améliorer l’accès, à travers le fleuve Wouri, vers les îles Manoka proches de Douala, et qui abritent aussi une grande population de pêcheurs constituée en majorité d’étrangers.