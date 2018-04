Le logo et le nom officiel de la CAN 2019 remis au Cameroun

APAnews | La Confédération africaine de football (CAF) a transmis les identités visuelles de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 au Cameroun qui abritera ledit événement sportif, a appris APA jeudi auprès du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

Il s’agit du logo et du nom officiel intitulé « Coupe d’Afrique des Nations Total, Cameroun 2019 ».

En attendant la décision définitive du Comité exécutif de la CAF au sujet de l’organisation par le pays hôte de la prochaine phase finale de la CAN, le dévoilement du nom de baptême ainsi que du logo de la compétition sportive la plus populaire du continent, rassure un peu plus le Cameroun d’abriter la 32è édition de la CAN.

L’institution faîtière du football africain a prévenu que « toute autre diffusion ou utilisation non autorisée de ces identités visuelles est interdite. Les contrevenants s’exposent aux sanctions ».

Cette sortie de la CAF intervient dans un contexte plutôt controversé, certaines sources invoquant une possible annulation de la CAN au Cameroun pour « insuffisance » d’infrastructures d’accueil, et ce alors que le pays s’est lancé depuis quelques mois dans un vaste chantier réhabilitation et de construction des nouvelles infrastructures sportives.

A un an de la compétition, les six sites devant abriter la compétition connaissent un avancement « satisfaisant » des travaux, ont rassuré les autorités camerounaises alors que les travaux de construction de deux nouveaux stades de 60 000 et 50 000 places respectivement à Yaoundé et à Douala évolue normalement.

Les dirigeants camerounais au rang desquels le chef de l’Etat Paul Biya ont à maintes fois déclaré que «le Cameroun sera prêt le jour dit» pour rassurer les uns et les autres quant à la capacité du pays des « Lions indomptables » d’abriter cette compétition 47 ans après la 8è CAN organisée en 1972.

Entre janvier et mars 2018, la CAF a envoyé deux missions d’inspection au Cameroun, où il a été notamment recommandé au pays hôte « d’accélérer » les travaux pour être au point avant la date de la compétition qui se jouera en juin 2019 avec 24 équipes contre 16 lorsque la CAF avait attribué en 2015 l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun.