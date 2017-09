Le parti d’Ayah Paul Abine réclame 100 milliards de francs de dommages à l’Etat

Le Popular Action party a aussi proposé des solutions à la crise qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun.



Le Popular Action Parti (Pap) a publié un communiqué le 30 août dernier relatif à la libération de son président, le magistrat à la retraite, Ayah Paul Abine. D’après ce communiqué, le Pap a déposé une plainte auprès de la Commission africaine des droits de l’Homme et des libertés contre l’Etat du Cameroun, à cause de « la détention arbitraire et abusive » de son président Ayah Paul Abine. A cet effet, le Pap réclame la somme de 100 milliards de francs CFA au titre dommages et intérêts, suite à cette injustice.

Par, ailleurs, le Pap a également prescrit des solutions qui « touchent les véritables causes de la crise dans les régions anglophones », susceptibles d’y rétablir l’ordre, si elles étaient appliquées. Le parti propose, à cet effet, de libérer toutes les personnes encore emprisonnées dans le cadre de ladite crise, et de verser des dédommagements à toutes les familles ayant perdu des membres dans cette crise, ainsi qu’à quiconque aurait subi un abus sur sa personne à cause de cette crise.

Le communiqué du Pap ajoute que tous les exilés politiques doivent être autorisés à rentrer au Cameroun, que les zones anglophones soient démilitarisées et, enfin, qu’un dialogue franc soit enclenché entre les leaders anglophones, les autorités de la République, en présence d’une troisième partie tel que recommandé par l’Onu.

En rappel, le Popular Action party, qui portait le nom de People’s Action Party avant juin 2016, a été créé par Paul Ayah Abine, après sa démission du Rdpc. Le siège de ce parti est installé dans la ville de Bomaka dans le Sud-Ouest. En 2011, le Pap a présenté son président comme candidat à l’élection présidentielle. Ce dernier en était sorti 5e après avoir recueilli 61.158 voix, soit un pourcentage 1,264%.

Journal du Cameroun