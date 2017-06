Les dirigeants de Camrail limogés

APA-Yaoundé (Cameroun) Le président du conseil d’administration de la Cameroon Railways (Camrail), le Camerounais Hamadou Sali et son directeur général, le Français Didier Vandenbon, ont été démis de leurs fonctions au terme d’une session extraordinaire conseil d’administration de l’entreprise, filiale du groupe français Bolloré, tenue vendredi dans la métropole économique, Douala.



Ils sont remplacés respectivement, et par ordre de nationalité, par Aboubakar Abbo et Jean Pierre Morel, alors que Gilbert Nkana et Michel Ossock sont nommés directeurs généraux adjoints.

Selon des sources introduites, ces limogeages devraient permettre de mettre les concernés à la disposition de la justice, suite à l’accident ferroviaire sur venu le 21 octobre 2016 à Eséka (Centre) et qui avait fait 79 morts et plus de 575 blessés, selon le bilan officiel.

En effet, les conclusions de la commission d’enquête mise sur pied par le président de la République ayant «établi la responsabilité, à titre principal, du transporteur» Camrail dans cette catastrophe, Paul Biya a demandé que des sanctions appropriées soient prises à l’encontre des responsables reconnus coupables dans le rapport d’enquête, ainsi que la transmission à la justice dudit rapport pour qu’elle en tire toutes les conséquences de droit.

Le chef de l’État a aussi prescrit un audit de la concession du chemin de fer signée le 19 janvier 1999 avec le Groupe Bolloré, ainsi que ses deux avenants intervenus en 2005 et 2008, ordonné l’ouverture de discussions entre partenaires, qui devraient aboutir à une plus grande présence de l’État dans ladite société, et une meilleure prise en compte des préoccupations sociales notamment l’activité du transport voyageurs.

Il est par ailleurs question, à brève échéance, de la création d’une société de gestion du patrimoine du chemin de fer en charge de l’entretien de la voie ferrée, ainsi que de son projet d’extension et de modernisation.

APAnews