Les Lions Indomptables Surclassent la Chine à Melbourne

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CamerounOnline.ORG | L’équipe nationale du Cameroun a clôturé sa fenêtre internationale de mars sur une note positive, s’imposant avec professionnalisme 2-0 face à la Chine à l’AAMI Park ce mardi. Après une défaite étroite contre le Mali plus tôt dans la semaine, les Lions Indomptables ont retrouvé leur mordant, démontrant l’écart de niveau entre les géants africains (45e au classement FIFA) et leurs adversaires chinois (93e).

Le match a été une démonstration de domination précoce et de contrôle tactique, malgré une fin de rencontre électrique.

Le Dragon foudroyé d’entrée

Le sort de la rencontre s’est pratiquement scellé au cours des dix premières minutes. Bien que la Chine ait aligné une défense dense à cinq joueurs, les attaquants camerounais ont trouvé des brèches avec une déconcertante facilité.

L’ouverture du score (3e) : L’attaquant de Levante, Etta Eyong , a parfaitement exploité un ballon en profondeur millimétré de Mahamadou N’Diaye. Le sang-froid d’Eyong a fait la différence pour offrir au Cameroun un début de match idéal.

Le break (9e) : Moins de six minutes plus tard, Saidou Alioum a signé le geste technique du match. À la réception d’un corner, Alioum a déclenché une reprise de volée instantanée qui n’a laissé aucune chance au gardien chinois.

Statistiques du match : Une domination totale

Le score final est presque flatteur pour la sélection chinoise, tant le Cameroun a dominé les débats dans tous les secteurs de jeu :

Catégorie Cameroun Chine Buts 2 0 Tirs totaux 17 6 Tirs cadrés 6 1 Corners 5 1

Le bloc défensif camerounais, orchestré par le gardien Simon Omossola, a été très peu sollicité, ne concédant qu’un seul tir cadré durant les 90 minutes.

Une fin de match sous tension

Si la qualité du football produit a été satisfaisante, la rencontre s’est achevée dans la confusion. Durant le temps additionnel de la seconde période, une série d’altercations a conduit à l’expulsion du remplaçant Stéphane Keller ainsi que du sélectionneur David Pagou.

Malgré ces frictions de fin de match, ce résultat constitue un boost moral essentiel pour les Lions. Cette victoire fait également taire les commentaires d’avant-match de certains médias chinois, qui utilisaient la récente défaite de la Corée du Sud face à la Côte d’Ivoire comme point de comparaison pour minimiser le défi camerounais.

Regard vers l’avenir

Ce séjour à Melbourne se termine sur un bilan équilibré d’une victoire et d’une défaite. Si les problèmes de discipline en fin de match seront probablement abordés par la hiérarchie de la FECAFOOT, la performance sur le terrain confirme que le Cameroun reste une force redoutable sur la scène mondiale.

L’efficacité d’Etta Eyong et d’Alioum apporte de l’optimisme avant les prochaines échéances compétitives.