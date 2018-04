Les USA offrent leur médiation à la crise anglophone

APAnews | L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Cameroun, Peter Henry Barlerin, a déclaré vendredi, la disponibilité de son pays à aider le Cameroun à trouver une solution à la crise sociopolitique qui la secoue depuis deux ans, avec des velléités dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

«J’ai offert notre assistance pour aider à résoudre les problèmes dans les régions anglophones, mais j’ai souligné que les Etats-Unis voudraient que le Cameroun reste stable », a-t-il précisé au sortir d’une audience avec le ministre des Relations extérieures (MINREX), Lejeune Mbella-Mbella.

Au regard de la situation actuelle marquée par une violence armée opposant l’armée régulière aux milices séparatistes, le diplomate américain a indiqué que « nous sommes prêts à aider si c’est voulu par les parties ».

Toutefois, étant donné que les conditions de dialogue ne sont pas encore réunies, « il n’y a pas d’assistance en vue pour le moment ». « C’est juste que nous avons beaucoup d’expérience. Au cas où il y a besoin, on peut rendre service », a insisté le diplomate américain.

En attendant de voir l’évolution de la situation sécuritaire, les Etats-Unis à l’instar d’autres pays comme la France ou la Grande-Bretagne ont demandé à leurs ressortissants d’éviter de se rendre dans ces régions au risque d’être assassinés où d’être enlevés par les milices armées.

Sur le terrain, la situation des populations riveraines est dramatique, prises entre deux feux, ceux de l’armée et surtout des séparatistes qui multiplient les assassinats, les enlèvements, et le vandalisme des édifices publics et privés.