Lions indomptables: le temps de la reprise en main

Non qualifié pour la Coupe du monde, le Cameroun doit déjà se concentrer sur la CAN 2019.

Avec la dernière journée disputée le weekend dernier, les éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 sont pratiquement achevées en Afrique. L’heure est au bilan pour les sélections, notamment celles qui restent à la maison. C’est le cas du Cameroun qui a terminé 3e du groupe B avec 8 points : quatre nuls, une victoire et une défaite, derrière le Nigeria et la préoccupant. Insuffisant pour être au Mondial 2018.

Mais, ce n’est certainement pas là le plus inquiétant. Car pendant ces éliminatoires, le Cameroun a montré un visage peu reluisant et de nombreuses défaillances auxquelles il faut bien remédier dans la perspective de la CAN 2019, prochain challenge, qui se jouera à la maison. Un groupe à reconstruire pour 2019 Reconnaissons-le : la sélection nationale de football fanion ne dispose pas en ce moment d’une génération particulièrement talentueuse.

Mais, avec des joueurs moyens et beaucoup de volonté, l’équipe a pu remporter la CAN 2017. Comme le démontrent les résultats à la coupe des Confédérations (deux défaites et un nul), la belle dynamique de la CAN ne s’est pas poursuivie. Le sélectionneur Hugo Broos l’a d’ailleurs reconnu lui-même : il y a eu du relâchement au niveau de la discipline, de la cohésion du groupe. Tout ce qui, jusqu’alors, faisait la force du groupe.

Sur le terrain, il n’y a pas eu de progression dans le jeu et on a pu constater des manquements dans pratiquement tous les secteurs, particulièrement en défense et au milieu de terrain, avec des joueurs souvent dépassés et incapables de réagir. C’est dire que le chantier est immense d’ici à la CAN 2019. Il va donc falloir mettre sérieusement à profit le peu de temps qui reste (un peu plus de 18 mois) pour rebâtir un groupe, insuffler une nouvelle dynamique et un nouvel esprit aux Lions indomptables.

Les périodes FIFA et autres occasions de matches amicaux et même les éliminatoires de la CAN 2019, sans grand enjeu pour le Cameroun, sont, de ce point de vue, des occasions idoines. La situation du staff à éclaircir Pour lancer ce nouveau chantier dans la perspective de la CAN 2019 où le Cameroun doit défendre son titre, il faudra bien éclaircir la situation du sélectionneur national dont le contrat arrive à expiration en février 2018. Par ricochet, le reste du staff devra également être fixé pour plus de sérénité.

Il faut dire qu’entre les rumeurs de corruption, de marchandage de places et la contestation des choix du sélectionneur, l’ambiance n’est pas des plus sereines au sein de la tanière. Rien de nouveau de ce côté-là, direz-vous. Hugo Broos l’assure : il est déjà tourné vers 2019. Et jusqu’à maintenant, il a apporté un démenti à des informations faisant état de ce qu’il ne continuera pas avec les Lions indomptables. Dans tous les cas, on ne perd rien à attendre pour voir comment le Cameroun tirera profit de cette période « calme » pour se réinventer.

Cameroon Tribune