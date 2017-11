Luc Richard Mbah A Moute honoré à Houston (USA) [+vidéo]

Africa Top Sports | L’international basketteur Camerounais de Rockets, Luc Richard Mbah A Moute, a été honoré le 28 novembre dernier à Houston.



A travers sa fondation, le joueur de basket ball a énormément influencé les jeunes notamment en matière d’éducation de santé et de nutrition.

Le joueur a su d’après le maire de la ville de Houston, motiver les enfants à croire en eux-mêmes, aux nombreuses possibilités pour leur avenir, malgré les épreuves de la vie et les tribulations.

« Luc Mbah A. Moute, pour ses innombrables contributions à travers le Luc Mbah A Moute Fondation, surtout l’amour lors de l’ouragan Harvey, la ville de Houston félicite et apprécie Luc Mbah A. Moute pour son service, son impact sur la jeunesse en tant que véritable modèle et en améliorant les communautés grâce à son don de cœur »

, a affirmé le maire dans sa déclaration.

Une belle distinction pour motiver le joueur dans ses bonnes œuvres.

I'm humbled and honored for this proclamation from @SylvesterTurner , Mayor of Houston and Vice-Mayor Pro-Tem @DavisDistrictB

The City proclaimed November 28, 2017 as "Luc Mbah A Moute Day" in the City of Houston.

Thank you @HoustonTX ! pic.twitter.com/07tsGuQThX

— Luc Mbah a Moute (@mbahamoute) November 29, 2017