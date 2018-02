L’UE appelle à préserver «l’unité et la paix» dans la crise anglophone

APAnews | APA-Yaoundé (Cameroun) L’Union européenne a appelé, par voie de communiqué, les parties en conflit dans la crise anglophone à préserver «l’unité et la paix pour tous les Camerounais».

Analysant les derniers actes de violence intervenus dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ayant causé la mort d’au moins trois membres des forces de sécurité et de plusieurs civils, l’institution estime que «de tels actes ne sauraient être acceptés et ne peuvent rester impunis, de même que tout excès de violence à l’encontre de civils».

Selon l’UE, les auteurs de ces violences doivent en répondre en justice, en conformité avec la loi du pays.

S’adressant indirectement aux activistes de la sécession, elle estime que le recours à la violence ne peut permettre d’atteindre des objectifs politiques.

Appelant à éviter tout acte qui puisse attiser les tensions ou inciter à la violence entre Camerounais, elle invite par ailleurs les forces de sécurité à faire un usage proportionné de la force dans l’exercice de leurs fonctions.

Pour l’UE, seul un dialogue sincère et constructif, à travers des voies démocratiques et constitutionnelles, pourra conduire à une sortie durable de la crise tout en préservant l’unité et la paix pour tous les Camerounais.

Née en octobre 2016 de revendications corporatistes d’avocats et d’enseignants, la crise anglophone a fini par dégénérer en revendications sécessionnistes dont les meneurs, arrêtés le 5 janvier dernier à Abuja (Nigeria), ont été extradés vers le Cameroun il y a une dizaine de jours et attendent leur inculpation et leur jugement pour terrorisme devant un tribunal militaire où ils risquent la peine capitale

Sur le théâtre des opérations, des éléments des forces de défense et de sécurité sont régulièrement visés par des actes souvent fatals avec, en face, des accusations d’usage disproportionné de la force reprochés à l’armée.