Maladies chroniques : accord-cadre entre le Cameroun et Novartis pour des soins à moindre coût

APA-Yaoundé (Cameroun) – Le gouvernement camerounais et le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis ont signé, mercredi soir, un accord-cadre en faveur des populations les plus pauvres et destiné aux soins de 4 maladies non transmissibles (MNT) les plus fréquentes pour un coût d’environ 550 FCFA par mois, par traitement et par patient, a constaté APA sur place.

Ledit accord porte sur un total de 15 médicaments, utilisés dans le traitement de certaines maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, certaines maladies respiratoires ainsi que le cancer du sein.

La Convention baptiste du Cameroun (CBC), à travers son réseau de formations sanitaires, est le premier à bénéficier de ce programme qui, selon la responsable de Novartis Access pour l’Afrique centrale et de l’ouest, Fayelle Ouane, est appelé à s’étendre dans 7 districts sanitaires situés dans 5 régions différentes du pays.

Interrogée par APA, elle a indiqué que l’objectif visé consiste à étendre le programme à d’autres organisations confessionnelles sur l’ensemble du territoire, avec un point d’ancrage à la Centrale nationale d’approvisionnement en médicaments et consommables essentiels (CENAME).

«Cette initiative devrait atteindre environ 1 million de personnes par le moyen d’activités d’éducation et de contrôles de santé en matière de MNT», a-t-elle poursuivi, précisant que le Cameroun devient ainsi le 6ème pays au monde, après l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Pakistan et le Rwanda, à lancer le programme Novartis Access qui comprend 15 médicaments génériques et brevetés.

L’accord de collaboration comprend aussi des activités de renforcement des capacités avec les services de santé de la CBC, destinées à éduquer et sensibiliser les communautés, et inclura la formation des professionnels de santé sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des MNT ainsi que le contrôle qualité.

Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les MNT sont à l’origine de 31% des décès enregistrés annuellement au Cameroun, et les individus âgés entre 30 ans et 70 ans courent 20% de risques de mourir de l’une de ces maladies dans le pays.

Dans le même ordre d’idées, un sondage, mené par la CBC, a révélé que le nombre de visites effectuées dans ses centres de santé, en relation avec des maladies non transmissibles, avait augmenté de plus de 40% entre 2011 et 2015.

