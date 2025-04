Manchester United mise sur l’avenir : Accord trouvé pour Enzo Kana-Biyik du Havre

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Manchester United, sous l’impulsion de Sir Jim Ratcliffe et de sa nouvelle vision pour le club, continue de remodeler sa stratégie de recrutement. La dernière cible prometteuse à faire surface est Enzo Kana-Biyik, un jeune attaquant de 18 ans évoluant au Havre. Selon les informations de L’Équipe et du Parisien, le joueur aurait donné son accord pour rejoindre le club anglais, bien qu’il soit prévu qu’il passe la saison prochaine en prêt au FC Lausanne-Sport, en Suisse.

Un talent brut qui attire les regards

Enzo Kana-Biyik, qui n’a pas encore eu l’occasion de faire ses débuts avec l’équipe première du Havre, a néanmoins fortement impressionné les observateurs par ses performances avec l’équipe réserve. Ce jeune avant-centre combine une présence physique imposante avec une agilité et une vivacité surprenantes pour son gabarit. Réputé pour sa force dans les duels, il a rapidement attiré l’attention des recruteurs européens, se forgeant une réputation de futur talent à suivre.

Une concurrence écartée par les Red Devils

Bien que son expérience au plus haut niveau se limite à deux apparitions sur la feuille de match – une en Coupe de France contre Saint-Brieuc et une en Ligue 1 contre Lille – le potentiel de Kana-Biyik n’a pas échappé à d’autres clubs de premier plan. L’AS Monaco et l’Olympique de Marseille étaient notamment sur les rangs, le club phocéen l’ayant même accueilli pour une visite de ses installations. Cependant, c’est Manchester United qui a agi de manière décisive, trouvant un accord non seulement avec le joueur mais aussi avec sa famille pour s’assurer sa signature.

Un héritage familial dans le football

Le nom Kana-Biyik résonne dans le monde du football. Enzo est en effet le fils d’André Kana-Biyik, ancien international camerounais aux 80 sélections, et le frère cadet de Jean-Armel Kana-Biyik, lui aussi international pour les Lions Indomptables. Avec un tel pedigree, les attentes autour de son développement sont naturellement élevées.

Un prêt stratégique en Suisse

La décision de le prêter à Lausanne-Sport s’inscrit dans une logique bien définie. Le club suisse, également propriété d’INEOS (tout comme Manchester United), est considéré comme l’environnement idéal pour lui offrir un temps de jeu précieux en équipe première lors de la saison prochaine (2025-2026). Ce prêt constitue une étape cruciale dans sa progression avant une éventuelle intégration à l’effectif senior des Red Devils.

La nouvelle vague mancunienne

Ce recrutement s’aligne parfaitement avec la nouvelle stratégie de Manchester United, qui met désormais l’accent sur l’acquisition et le développement de jeunes talents à fort potentiel plutôt que sur des stars confirmées et onéreuses. Au cours de la dernière année, le club a déjà intégré plusieurs jeunes prometteurs comme Chido Obi, Sekou Kone, Ayden Heaven et Patrick Dorgu. Enzo Kana-Biyik vient s’ajouter à cette liste, symbolisant la vision à long terme du club pour bâtir une équipe performante et durable.

Les supporters de Manchester United et les passionnés de football européen suivront sans aucun doute avec attention ses progrès en Suisse. Si son évolution suit le plan prévu, les Red Devils pourraient avoir entre les mains une autre précieuse recrue pour l’avenir.