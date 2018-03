Me Dieudonné Happi: « Nous voulons ramener la sérénité au sein de l’équipe nationale »

237online | Me Dieudonné Happi, Président du Comité de normalisation de la Fecafoot.

La Fecafoot a lancé un appel à candidatures pour le poste d’entraîneur-sélectionneur national des Lions indomptables. Au-delà de ce qui est écrit, quel est le portrait-robot du coach que vous souhaitez pour l’équipe nationale?

Le dossier d’appel à candidatures qui définit les critères de recrutement du prochain entraineur de la sélection nationale masculine A du Cameroun est très précis sur le portrait-robot du coach. Le Comité de normalisation de la Fécafoot s’assurera tout simplement du respect de ces critères. Et aussi du fait que l’entraîneur sélectionneur retenu aura les compétences et la force de caractère nécessaires pour permettre aux Lions Indomptables d’atteindre leurs objectifs, notamment remporter la Can Cameroun 2019.

Vous avez nommé Alexandre Belinga comme intérimaire. Et si l’appel à candidature était infructueux?

Nous ne pensons pas que l’appel à candidature puisse être infructueux. Le Cameroun est une place forte du football africain, voire mondial et

les Lions Indomptables restent une vitrine dont le pouvoir attractif est avéré. Toutefois et dans l’hypothèse extraordinaire où l’appel à candidature était infructueux, le Comité de normalisation avisera.

Qu’est-ce qui ressort des échanges que vous avez eus avec certains joueurs en France récemment ?

Cette rencontre rentre dans le cadre d’une campagne de réconciliation avec certains joueurs camerounais de haut niveau en vue de leur retour dans la sélection nationale masculine A. Certains joueurs, pour la plupart titulaires, dans leurs clubs, ont pris la décision pour des raisons diverses soit de mettre un terme à leur carrière internationale, soit de ne pas intégrer cette sélection. Il s’agit pour moi de ramener tout le monde au bercail, de ramener la sérénité au sein de l’équipe nationale en sorte que le nouvel entraîneur-sélectionneur parte sur des nouvelles bases saines avec une équipe nationale à laquelle on est fier d’appartenir, où il fait bon vivre et dans laquelle les coéquipiers ont envie de se retrouver et d’optimiser les chances de réussite de cette sélection. Je me réjouis de la franchise qui a caractérisé nos échanges au cours desquels les joueurs présents ont bien compris qu’ils pourraient ne pas être convoqués, sans que cela n’entame en rien leur bonne disposition à honorer leur pays. C’est pour moi l’occasion de saluer leur sens élevé de patriotisme.

D’autres joueurs seront-ils approchés dans les prochaines semaines?

Il est bien entendu que s’agissant d’une campagne. D’autres rencontres de ce type seront programmées dans les jours et semaines à venir. Je tiens à préciser que nonobstant cette initiative, la sélection des joueurs relève et continuera de relever de la compétence exclusive de l’entraîneur-sélectionneur. La présente campagne n’ayant pour autre objectif que la reconstruction de la sélection nationale masculine A, la revalorisation du label «Lions indomptables» à travers des performances de haut niveau et l’optimisation de la préparation du Cameroun sur le plan sportif, dans le cadre de l’organisation de la Can Cameroun 2019.

Le Maroc promet désormais d’accompagner le Cameroun dans l’organisation de la Can 2019. Comment en est-on arrivé là ?

En marge du Symposium sur le football féminin de la Caf qui s’est tenu du 5 au 6 mars dernier, le président de la Fédération royale marocaine de football et moi avons donné un point de presse conjoint, au cours duquel la partie marocaine a fait une forte déclaration qui met définitivement un terme à certaines spéculations en circulation depuis un moment. Je continue de me réjouir de cette déclaration. Pour être sincère et honnête, cette déclaration est en réalité le fruit du prestige dont jouit le président de la République, S.E. Paul Biya au niveau international et surtout celui des relations personnelles et particulières que le président de la République entretient avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement la Confédération africaine de Football et particulièrement son président, Ahmad, pour l’oreille attentive qu’ils m’ont toujours prêtée ainsi que leur bonne disposition à accompagner le Cocan Cameroun 2019.

Votre comité a été reconduit. Comment procèdera-t-il pour terminer son travail cette fois ci ?

Le Comité de normalisation a été nommé par la Fifa et exécute ses missions sous le contrôle de celle-ci. Lors de son récent séjour au Cameroun, au cours de son point de presse du 27 février dernier, la Fifa a confirmé que le travail préalable à l’organisation des élections à la Fécafoot a été bien accompli par le Comité dans les délais requis. La Fifa a aussi clairement indiqué les conditions préalables à l’organisation des élections à la Fécafoot. Le Comité continue pour l’instant d’exécuter la mission de gestion des affaires courantes qui fait partie des missions à lui confiées par la Fifa.