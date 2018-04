TV5 | Meilleur joueur africain de L1: Khazri, Toko-Ekambi ou Zambo-Anguissa parmi les finalistes (RFI et France 24)

Le Tunisien Wahbi Khazri (Rennes), les Camerounais Karl Toko-Ekambi et Frank Zambo-Anguissa, respectivement joueurs d’Angers et de Marseille, font partie des 13 finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1, ont annoncé lundi RFI et France 24, organisateurs du prix.

Le nom du lauréat “sera révélé le lundi 14 mai”, précise le communiqué. Parmi les treize nommés, trois sont susceptibles de disputer la Coupe du Monde 2018: le Monégasque Keita Baldé et l’Amiénois Moussa Konaté, internationaux sénégalais, et Wahbi Khazri, prêté à Rennes depuis janvier par Sunderland et international tunisien.

Les Ivoiriens sont les plus représentés parmi les joueurs finalistes avec le tenant du titre niçois Jean Michaël Seri, le Lillois Nicolas Pépé et le Toulousain Max-Alain Gradel. Le Cameroun, lauréat de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, place deux représentants en finale: le Marseillais Frank Zambo-Anguissa et l’Angevin Karl Toko-Ekambi.

Les autres nations africains représentées sont le Togo, avec le Messin Matthieu Dossevi, la RD Congo avec l’Amiénois Gaël Kakuta, le Cap-Vert avec Julio Tavares (Dijon), le Burkina Faso de Bertrand Traoré (Lyon) et le Mali d’Hamari Traoré (Rennes).

“Le jury est composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet)”, précisent RFI et France 24 dans leur communiqué.

Liste des finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé en 2018:

Keita Baldé Diao (AS Monaco/Sénégal)

Matthieu Dossevi (Metz/Togo)

Max-Alain Gradel (Toulouse/Côte d’Ivoire)

Gaël Kakuta (Amiens/RD Congo)

Wahbi Khazri (Rennes/Tunisie)

Moussa Konaté (Amiens/Sénégal)

Nicolas Pépé (Lille/Côte d’Ivoire)

Jean Michaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)

Julio Tavares (Dijon/Cap-Vert)

Karl Toko-Ekambi (Angers/Cameroun)

Bertrand Traoré (Lyon/Burkina Faso)

Hamari Traoré (Rennes/Mali)

Frank Zambo-Anguissa (Marseille/Cameroun)

Palmarès du prix Marc-Vivien Foé, créé en 2009 et qui porte depuis 2011 le nom du joueur camerounais décédé le 26 juin 2003 à l’âge de 28 ans:

2017: Jean Michaël Séri (Côte d’Ivoire)

2016: Sofiane Boufal (Maroc)

2015: André Ayew (Ghana)

2014: Vincent Enyeama (Nigéria)

2013: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2012: Younès Belhanda (Maroc)

2011: Gervinho (Côte d’Ivoire)

2010: Gervinho (Côte d’Ivoire)

2009: Marouane Chamakh (Maroc)