Miss Cameroun 2016 : Les révélations troublantes d’une lauréate

Africa Top Sports | Après avoir déposé sa démission en novembre 2016, la première dauphine de Miss Cameroun 2016 AUDREY ABOULA sort un livre intitulé « Une dauphine dans le monde de requins ». La promotrice de l’agence Malaika revient sur ses mésaventures avec le Comité d’organisation de Miss Cameroun (COMICA) et fait des révélations troublantes. Africa Top Success vous propose un extrait de son entretien dans l’émission VoxBooks sur la télévision panafricaine VoxAfrica.

« Je peux dire que mon cauchemar a commencé le soir de l’élection. Le comité et les candidates n’étaient pas d’accord avec mon élection. Le s’est mis à se comporter bizarrement envers moi ; les insultes, les critiques. Je n’étais jamais assez bien habillée, je n’étais jamais bien coiffée, je n’étais jamais bien maquillée… On s’est mis à m’accuser de sorcellerie, d’avoir été voir un marabout pour être première dauphine …. J’ai subi tellement d’humiliations et le pire de tout ça c’était que les voyages qu’on était censé faire, les compétitions où j’étais censée représenter le Cameroun à l’international , on me dit c’est mo même qui doit prendre en charge mes billets d’avion, mes frais de visa… Pour une fille de 20 ans qui ne travaille …. On m’exige de maintenir un rythme de vie qui est clairement au dessus du mien par ce que je suis 1ere dauphine mais on ne met aucun moyen à ma disposition pour me permettre de faire ça.

Apres la catastrophe du train qui a déraillé, je décide d’aller avec des amis faire des dons aux blessés et le COMICA n’est pas d’accord. Selon eux je ne devrais pas le faire et on me retire d’une compétition où je devrais représenter le Cameroun au Bénin en me disant que ce sont les malades à qui je suis allée faire des dons qui vont m’amener laba parce que j’ai préféré aller aider ces personnes qui étaient en souffrance que de ne rien faire . Apres je reçois des menaces sur ma personne, des menaces de bastonnade.«

Agée de 22 ans AUDREY ABOULA se consacre désormais à ses études et à sa nouvelle agence de mannequinat.