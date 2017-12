MTN en « discussions» pour atténuer une sanction pécuniaire

APAnews | L’opérateur Mobile Telecommunications Networks (MTN), dans un communiqué rendu public à Yaoundé, annonce avoir «entamé des discussions» avec l’Agence de régulation des télécommunications (ART) du Cameroun, à la suite d’une lourde sanction pécuniaire de 3,5 milliards pour manquements aux obligations liées à l’identification des abonnés et à l’usage des fréquences radioélectriques.

L’entreprise rappelle ainsi continuer de sensibiliser ses abonnés sur la nécessité de faire identifier leurs numéros de téléphone pour se protéger et s’assurer d’être en totale conformité avec la règlementation encadrant l’identification des abonnés.

Pour la filiale de la société sud-africaine, la priorité «reste et demeure la fourniture des solutions de communication simples, innovantes et accessibles aux clients afin de rendre leurs vies plus radieuses».

En dehors de la sanction pécuniaire, pour laquelle l’ART n’a par ailleurs fait aucune publicité, MTN a également écopé d’une réduction d’un an sur la durée de sa licence d’exploitation, d’une durée de 15 ans à lui accordée en mars 2015 par l’État du Cameroun.

Le gouvernement avait, en début 2015 et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sommé tous les opérateurs de faire systématiquement identifier leurs abonnés au plus tard le 30 juin de l’année suivante, faute de quoi leurs cartes SIM seraient désactivées.