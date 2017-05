Nomination d’un nouveau coordonnateur des équipes nationales de football au Cameroun

APA – Douala (Cameroun) La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) vient de nommer un nouveau coordonnateur des équipes nationales de football, un mois après le scandale qui avait émaillé le séjour des « Lions indomptables » à Bruxelles, en Belgique lors du match amical Cameroun-Guinée Conakry comptant pour la période FIFA.

Député à l’Assemblée nationale, le nouveau coordonnateur Luc Koa nommé par le président de la FECAFOOT Sidiki Tombi à Roko, remplace André Nguidjol Nlend, présenté comme le principal responsable de « Bruxelles gate ».

Une situation qui avait amené l’entraineur-sélectionneur de l’équipe fanion du Cameroun le Belge Hugo Bross, à critiquer ouvertement le système de gouvernance du football camerounais fait « d’amateurisme », menaçant de démissionner deux mois après le sacre du Cameroun à la 31è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) disputée en janvier et février 2017 au Gabon.

C’est la première décision prise par le président de la FECAFOOT ce qui fait dire à certains observateurs qu’il s’agit « d’un nouveau départ » dans les sélections nationales de football.

Placée sous la responsabilité de la FECAFOOT, la coordination administrative, sportive et technique des activités et programmes des sélections nationales a été créée le 26 septembre 2014 par décret du président de la République portant organisation et fonctionnement des sélections nationales du Cameroun.

APAnews