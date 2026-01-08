“On a cru qu’il était mort” : Claude Le Roy raconte Maroc – Cameroun de 1988 avant le choc de 2026

Share Facebook

Dans un cet entretien, le célèbre entraîneur Claude Le Roy revient sur son épopée lors de la CAN 1988.

À la tête des Lions Indomptables, il était en quête du trophée après une finale perdue face à l’Égypte deux ans plus tôt. En demi-finale face au Maroc, hôte de la compétition, ses hommes et lui avaient réalisé un hold-up phénoménal qu’il nous raconte en détails.

Et bien que la fin fut heureuse pour Claude et le Cameroun, cette édition lui réservait beaucoup de surprises auxquelles il ne s’était pas préparé.

Source: CANAL+ Sport Afrique