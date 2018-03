Opération épervier: Jean William Sollo aux arrêts et Atangana Kouna en fuite?

237online | Basile Atangana Kouna, ancien ministre de l’eau et de l’énergie est en fuite.

Sa femme est actuellement auditionnée à la police judiciaire. L’ancien directeur général de la CAMWATER Jean William Sollo serait actuellement aux arrêts.

En l’absence du Ministre Atangana kouna qui a eu vent et a fuit son domicile, son épouse a été interpellée. La police est à la recherche de l’ex-Ministre de l’eau et de l’énergie.

Jean Williams Sollo l’ex-Dg de l’Office national du développement des forêts (Onadef) et ex-patron de la CDE serait désormais écroué. Son ancien patron est en fuite et est activement recherché sur toute l’étendue du territoire.

Aline Mengue Akono épouse Atangana Kouna, responsable aux ADC nie savoir où son mari se trouve. Cependant nos sources nous indiquent qu’il a confié à ses enfants il y a plusieurs jours qu’il disparaîtra pour un moment et ne donnera plus signe de vie.

Atangana Kouna est actuellement activement recherché. 4 autres anciens responsables seraient actuellement détenus avec Jean William Sollo.

On se souvient que Monsieur Williams Sollo au moment de la guerre froide entre lui et son patron évoquait l’audit des comptes et états financiers arrêtés les 31 décembre 2003 et 2004, réalisés par le cabinet d’experts d’auditeurs associés Kpmg pour justifier le fait qu’il fallait mettre au arrêts l’ex-ministre Atangana kouna.

Ledit rapport confirmait « … l’existence à cette époque là, d’un réseau de personnes dont l’habileté à travestir les bilans financiers n’avait d’égal que leur dextérité à distraire pour leur compte, des deniers de la Snec. »

L’ex ministre aussi poursuivi dans l’affaire des actions à la Camerounaise des eaux (Cde) ou il est soupçonné d’avoir avec un ancien dauphin déchu acheté la CDE sous des prêtes noms marocains.