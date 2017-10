Orange annonce le lancement de sa banque en ligne

Initialement prévu pour le 06 juillet dernier, le démarrage de cette activité de l’opérateur de téléphonie mobile sera effectué le 02 novembre 2017.

Le lancement d’Orange bank aura lieu le 02 novembre 2017. L’annonce a été faite sur twitter par Stéphane Richard, le président directeur général du groupe de télécommunication. Le démarrage devait initialement avoir lieu le 06 juillet. Mais, il a été repoussé pour “élargir et renforcer la phase d’essai”, a dit un porte-parole de l’entreprise française.

Orange bank compte offrir divers services, notamment des virements et paiements instantanés et sécurisés. L’ensemble des opérations sera accessible par le client sur mobile. Celui-ci pourra, par exemple, effectuer des virements par Sms et interroger le solde de son compte de manière instantanée. Il pourra également bloquer et débloquer sa carte bancaire via l’application mobile de la banque en ligne. La relation client sera gérée au niveau des boutiques d’Orange déjà existantes.

Pour les résidents de la zone euro, le retrait par guichet automatique se fera sans frais supplémentaires. Quelques mois après le lancement de la banque, Orange compte proposer des services d’assurance. La compagnie veut, par ailleurs, faire du bénéfice à travers l’offre de crédit, notamment à la consommation.

Journal du Cameroun