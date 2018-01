Ouverture au mois de mars du terminal portuaire de Kribi

APAnews | Les activités commerciales au Port autonome de Kribi (PAK) seront opérationnelles dès le 1er mars 2018, a annoncé jeudi l’armateur CMA-CGM, précisant que les premières cargaisons partiront d’Asie dès lundi 15 janvier prochain.

A l’issue des échanges avec les autorités camerounaises, en l’occurrence le ministère des Transports (MINT), Lionel Odeyer, directeur général de CMA-CGM Cameroun a rassuré que cette date a été retenue en collaboration avec la société Kribi terminal conteneurs (KCT) et le PAK.

«Nous venons étudier les conditions d’ouverture du terminal de Kribi puisque nous sommes partenaires dans ce projet qui permettra de moderniser l’économie du Cameroun. La réunion avec le ministre a permis d’étudier ces conditions et de lever les deux ou trois derniers points qui nous restaient à étudier », a-t-il indiqué.

En tout état de cause, « la réunion a été extrêmement productive et nous maintenons notre échéancier du 1er mars pour l’ouverture de ce terminal», a-t-il insisté.

L’armateur a par ailleurs donné une esquisse du fonctionnement du termina. « Il y aura, a-t-il expliqué, plusieurs escales hebdomadaires. On aura une escale qui viendra des pays d’Asie directement. Nous aurons également deux services hebdomadaires qui viendront directement de l’Europe et de la partie Westman (Italie et Espagne)».

C’est le 29 décembre dernier qu’un protocole a été signé avec l’armateur, permettant l’entrée en vigueur du contrat de concession pour l’exploitation et le développement du terminal à conteneurs de Kribi pour une collaboration entre KCT et le PAK pour les 25 prochaines années.