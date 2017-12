Patrice Nganang libéré et expulsé du Cameroun

News du Cameroun | L’écrivain a recouvré la liberté ce mercredi matin, après que le procureur général près la Cour d’appel du Centre a demandé l’arrêt des poursuites contre lui, sur réquisition du ministre de la Justice.

Patrice Nganang est libre, et attend juste d’être totalement relaxé de la Prison centrale de Kondengui où il séjourne encore pour quelques heures. L’arrêt des poursuites contre l’écrivain a été prononcé au Tribunal de première instance (Tpi) Centre administratif, où il a été transféré ce mercredi matin dare-dare, alors que sa prochaine comparution devant le juge était programmée pour le 19 janvier 2018.

Sur réquisition du ministre de la Justice Laurent Esso, c’est l’Avocat général Meka qui a porté le message de sa libération, aux côtés du Procureur général près la Cour d’appel du Centre, Jean Fils Ntamack. Les autorités judiciaires considèrent par ailleurs son procès comme une menace de trouble à l’ordre public.

Déchéance de nationalité

Cependant, les dépens seront supportés par le trésor public, et Patrice Nganang, une fois remis en liberté, sera expulsé du Cameroun, a confié son avocat, Me Emmanuel Simh à la presse ce matin. Il a en effet été déchu de sa nationalité camerounaise, et son passeport camerounais lui a été retiré. Il est désormais considéré comme un citoyen américain hors la loi en territoire camerounais, et sera convoyé par la police camerounaise à l’Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen à 14h, heure du Cameroun, pour une destination encore inconnue.

L’auteur de «Temps de chien» avait été interpellé le 6 décembre dernier à l’Aéroport international de Douala, et placé en détention dans les geôles camerounaises. Il était accusé d’ «outrage au Chef de l’Etat», et ce chef d’accusation a été requalifié lors de sa première comparution au Tpi le 15 décembre dernier, en «outrage à corps constitué» et apologie de la violence.