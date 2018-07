Paul Biya ordonne la reprise des compétitions du football professionnel

APAnews | Le chef de l’État camerounais, Paul Biya et son Premier ministre, Philémon Yang ont prescrit «la reprise immédiate des compétitions de football professionnel», dont la suspension avait été annoncée jeudi soir par la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) «pour défaut de moyens financiers».

Dans un communiqué reçu samedi à APA, la LFPC précise que ce retour à la normale intervient à la suite d’une avance de 45 millions FCFA de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), dont 15 en espèces et le reste par virement bancaire.

Ainsi, les 30ème et 25ème journées de D1 et D2, initialement prévues le 10 juillet 2018 respectivement, sont reprogrammées aux mêmes dates et lieux.

Toutefois, des sources proches du dossier ont confié à APA que derrière la brève suspension desdites compétitions, se cache une crise entre la LFPC et la FECAFOOT, suite à la rétention par la seconde institution citée, et sans explication, d’une bonne partie de la subvention fédérale au fonctionnement des championnats nationaux, soit 255 millions FCFA sur une enveloppe totale de 410 millions.

Pour la saison 2018-2019, la Ligue a annoncé un budget de 2,230 milliards FCFA dont 910 millions au titre de la dotation de l’État et autant du sponsor, l’opérateur Mobile Telecommunication Networks (MTN).

En fin avril dernier, ledit sponsor avait annoncé la révision, dès la saison 2019, de son apport de 610 à 210 millions FCFA, précisant par ailleurs qu’il se retirera dudit sponsoring au terme de la saison 2018-2019 après avoir investi, selon ses services, un total de 1,430 milliard FCFA dans l’organisation par la LFPC des championnats de D1 et D2 et mis plus de 7 milliards FCFA dans l’organisation des compétitions nationales entre 2002 et 2013.