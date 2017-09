Pékin finance la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale du Cameroun

APA – Douala (Cameroun) La République populaire de Chine a octroyé un don sans contrepartie de 8,3 milliards de francs CFA au Cameroun destiné à la construction du nouveau bâtiment de l’Assemblée nationale, ont indiqué lundi à APA, des sources internes au parlement.

Les deux pays ont paraphé l’accord de coopération économique et technique relatif au financement de ce projet entre Louis Paul Motaze le Ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (MINEPAT) et Wei Wenhua l’Ambassadeur de Chine au Cameroun.

D’après les termes de l’accord, la Chine financera la construction du nouvel immeuble-siège de la Chambre basse du parlement à Yaoundé, la capitale, sur une superficie de 37 500 m2.

Un édifice qui comportera entre autres un bâtiment principal, des bureaux, un hémicycle, une salle des fêtes, un bâtiment des pompiers, un local technique et des guérites.

Construit il une cinquantaine d’années, l’actuel bâtiment abritant l’Assemblée nationale situé au quartier Hippodrome ne répond plus à l’évolution de l’institution, d’autant qu’entre temps, on est passé de 120 députés à 180 députés.

Par ailleurs, les soucis de modernisation, d’agrandissement et de l’innovation ont conduit les autorités camerounaises, à envisager avant les cinq prochaines années, la construction d’un édifice répondant aux normes.

APAnews