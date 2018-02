Pius N’Diéfi parle de sa rivalité avec Eto’o

StarAfrica | Le double champion d’Afrique 2000 et 2002, Pius N’Diéfi, a parlé de sa rivalité avec son compatriote, Samuel Eto’o, dans une interview accordée à So Foot. « Il était plus efficace devant le but. Il n’avait besoin que d’une occasion pour marquer. C’était un finisseur, tandis que moi, j’étais un travailleur », a-t-il indiqué.

« C’était mon ami, même si nous étions en concurrence. Il n’y avait aucun problème entre nous, comme avec Patrick M’Boma ou Joseph-Désiré Job. Nous savions que celui qui était titulaire le méritait. Samuel m’invitait souvent à Barcelone, pour que je le voie jouer. Là-bas, c’était le roi. Avec Ludovic Giuly et Lilian Thuram, nous étions toujours ensemble. Il était également ami avec Messi, même si, là aussi, ils étaient en concurrence », a-t-il ajouté.

« Je prenais la collation avec toute l’équipe, et ensuite nous prenions le bus pour aller au match. Et après, on se retrouvait tous pour dîner. J’allais même dans le vestiaire du Barça après le match, et au décrassage le lendemain », ajoute Pius N’Diefi. Il dit avoir eu accès aux vestiaires du Fc Barcelone parce que « Samuel m’avait présenté. Du coup, les autres me demandaient comment cela se passait pour moi à Sedan, ou avec l’équipe du Cameroun ».