Premier bilan de l’incendie ayant dévasté l’Assemblée nationale

237online | Un grave incendie s’est déclaré aux environs de 22h dans la nuit du 16 novembre 2017, ravageant totalement une partie des services administratifs de l’Assemblée nationale située au quartier Ngoa-Ekelle à Yaoundé.

Le feu s’est déclenché au 7e étage, le dernier, avant de se propager sur les autres jusqu’au 3e étage, ravageant tout sur son passage favorisé en cela par la légère brise qui soufflait sur la ville. L’intervention des équipes des sapeurs-pompiers de la ville de Yaoundé, épaulées par celles de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, a permis de circonscrire les flammes et empêcher qu’elles n’atteignent l’hémicycle, centre névralgique des travaux de la session en cours.

Selon un premier bilan non officiel, les 7e, 6e, 5e et 4e niveaux ont été complètement brûlés. Le 3e à moitié.

Ces étages abritent les cabinets des vice-présidents de l’Assemblée Nationale, des Secrétaire généraux adjoints, le groupe parlementaire SDF (Social Democratic Front, principal parti de l’opposition), la direction du budget et de la solde, la direction de l’administration générale, les salles des commissions et les bureaux de certains députés et des autres fonctionnaires de l’assemblée. Rien ne pourra être récupéré dans les différents bureaux des étages qui ont été consumés par les flammes.

On notait sur place la présence du général de brigade, commandant la première région de gendarmerie, Housseini Djibo, les responsables de l’institution, dont certains vice-présidents, des questeurs, le secrétaire général Victor Yene Ossomba et ses deux adjoints, les responsables administratifs de la région du Centre avec à leur tête le gouverneur Naseri Paul Bea et le préfet du Mfoundi, Jean Claude Tsila.

Le président de la chambre, Cavaye Yeguié Djibril est descendu sur les lieux plus tard en compagnie de son épouse pour constater les dégâts.