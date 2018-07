Présidentielle 2018: Le candidat Maurice Kamto saboté par l’élite Rdpc de sa région d’origine*

Cameroonvoice | Canal 2 refuse de diffuser le documentaire sur Maurice Kamto et aurait brouillé le signal audio sur son réseau de câble TV+ lors de la diffusion par la chaine Equinox Tv

Engagé dans la course à la présidentielle, le candidat Maurice Kamto est victime de sabotage par les élites de sa région d’origine.

La chaine de télévision Canal 2Internationale, après un refus catégorique de diffuser le documentaire sur la vie du président Maurice Kamto, aurait le soir de la diffusion par la chaine du peuple Equinox télévision, brouillé le signal audio chez tous les consommateurs abonné au réseau TV+.

Canal 2 et TV+ appartiennent au même propriétaire, dont l’épouse est membre active de la fondation Chantale Biya. Au soir de la diffusion du documentaire sur la vie de Maurice Kamto, plusieurs téléspectateurs ne recevaient pas de signal audio, rappelons que l’avant-première de cette sortie avait été boycottée par les autorités de la ville de Yaoundé.

Le groupe Canal 2 et TV+, n’est pas le seul dans cette campagne de sabotage contre Maurice Kamto, Express Union, établissement de micro finance et de transfert d’argent a refusé de manière catégorique au MRC, d’ouvrir un compte bancaire dans sa micro finance, alors que le parti en possède à Afriland First Bank, à la Bicec et à UBA.

Rappelons que toutes ces élites de la région de l’ouest, bénéficient des privilèges du système de rente du régime du président Biya, des hommes d’affaires généralement propulsés à des postes de responsabilités où ils privatisent les charges publiques, ils sont généralement faits députés, déléguée du gouvernement, patron de la chambre de commerce, etc…Sans oublier ceux à qui le régime a confié l’exclusivité dans les importations de Riz et de Poissons.