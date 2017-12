Procès Patrice Nganang : L’avocat Felix Agbor Balla s’engage dans la défense de l’écrivain activiste

Cameroonvoice | La libération immédiate de l’auteur de « Temps de chien » écroué à la prison centrale de Yaoundé depuis le 6 décembre (17jours déjà), et désormais poursuivi pour outrages à corps constitués, menaces simples et apologie de la violence, est le mot d’ordre que s’est donné un Collectif mis sur pied à cet effet, lequel collectif s’est signalé par une conférence de presse donnée jeudi à Yaoundé.

Poursuivi dans un premier temps pour outrage au chef de l’Etat, faux et usage de faux , immigration clandestine et menace de mort avant que les faits portés à sa charge soient requalifiés par la justice en délits d'”immigration illégale” et “outrage à corps constitué”, l’écrivain Patrice Nganang a vu se constituer jeudi un collectif pour sa libération, avec pour chef de file l’ancien leader du Consortium de la société civile anglophone, l’avocat Felix Agbor Balla Nkongho, lui-même sorti de prison début septembre après avoir séjourné 8 mois dans les prisons du régime Biya pour avoir été l’un des meneurs des mouvements de revendications anglophones.

« Je défends Patrice Nganang comme je défendrais tout activiste qui lutte contre la répression. Cela peut arriver à tout le monde. Ce pays nous appartient tous et il ne doit pas être pris en otage par une poignée d’individus », a déclaré Me Agbor Balla lors de l’échange avec la presse nationale et internationale, soulignant au passage que son intérêt dans la défense de l’écrivain embastillé était aussi lié au fait que celui-ci ait défendu la cause anglophone pour laquelle lui aussi a payé un lourd tribut.

Jusqu’ici, la défense de l’écrivain, enseignant et activiste Patrice Nganang très critique vis-à-vis du régime Biya au pouvoir depuis 35 ans, était assuré par un autre intrépide avocat du barreau du Cameroun, Me Emmanuel Simh qui défend depuis la thèse d’une affaire purement politique, et surtout pour qui l’innocence de son client ne fait pas l’objet d’un doute.

Son travail aurait permis à la justice, à cette étape de l’affaire, de se rendre qu’elle avançait trop vite en besogne.

C’est ainsi que des quatre charges retenues contre lui au début (outrage au chef de l’Etat, faux et usage de faux -possession de deux passeports américain et camerounais), immigration clandestine et menace de mort), on est passé le 10 décembre à trois seulement, après l’annulation du délit d’outrage au chef de l’Etat.

Depuis lors, le délit de menaces de mort s’est également effacé et, plus subrepticement, celui de faux et usage de faux requalifié en délit d’immigration illégale, auquel s’ajoute le fait d’outrage à corps constitué, l’écrivain ayant dans son post qui sert à ses adversaires et bourreaux de corps du délit évoqué le fait que des militaires lui ont demandé de leur acheter de la bière.

En attendant la suite du procès dont la prochaine audience est fixée au 19 janvier 2018, de nombreux commentateurs pensent que la justice qui s’est montrée jusqu’ici réceptive aux arguments de la défense pourrait bientôt annuler la charge d’immigration illégale, dans la mesure où Patrice Nganang est entré au Cameroun avec un visa en bonne et due forme délivré par l’Ambassade du Cameroun aux Etats-Unis. «Quitte à s’arc-bouter sur celui d’outrage à corps constitué où elle devra démontrer de quelle manière Nganang aurait traité les militaires camerounais de mendiant, puisqu’il n’a fait qu’affirmer que des militaires -et non l’armée- lui ont demandé de leur acheter de la bière», S.N., avocat stagiaire à Douala, qui ajoute que « La justice n’a jamais condamné toute l’armée camerounaise parce qu’un ou deux militaires se sont retrouvés dans un gang, par exemple ».