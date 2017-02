Programme de la tournée de présentation du trophée de la CAN 2017 aux populations des autres régions du Cameroun

Le ministre des Sports et de l’Education physique porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que sur Très Hautes instructions du président de la République, chef de l’Etat, une caravane comportant les Lions Indomptables qui pourront éventuellement être libérés par leurs clubs sollicités, les membres de l’encadrement technique, administratif et médical, les responsables du ministère des Sports et de l’Education physique et de la Fédération camerounaise de Football effectuera une tournée de présentation populaire du trophée de la Confédération africaine de football, remporté de haute lutte par l’Equipe Nationale de Football Fanion à l’occasion de la 31e Can Gabon 2017.

Cette tournée se déroulera conformément au programme ci-après :

mardi 21 février : Ouest

mercredi 22, Nord-Ouest

jeudi 23, Littoral

vendredi 24, Sud-Ouest

Lundi 27, Extrême Nord

Mardi 28, Nord

mercredi 1er mars, Adamaoua

jeudi 02 mars, Est

Vendredi 03 mars, Sud

La tournée projetée dont l’organisation relève de la responsabilité des gouverneurs de régions, présidents de comités locaux, a pour objectif, de permettre à tous les Camerounais des 10 régions, de s’approprier et de communier avec le trophée de la Can Gabon 2017 remporté grâce au ‘’Fighting spirit’’, au patriotisme et au sens de l’honneur des Lions Indomptables.

Cette caravane célèbrera, dans une approche de partage et de proximité, la victoire mémorable d’une équipe de Camerounais patriotes, sans distinction d’origine, de religion et de classe sociale, solidaires et unis autour d’un objectif commun qui était la victoire finale pour l’honneur de la patrie.

Les étapes sur la route de Bafoussam

Dans le cadre de la tournée de célébration du trophée remporté par les Lions Indomptables à la CAN Gabon 2017, le ministre des Sports et de l’Education physique a l’honneur d’informer le public que la caravane chargée de la présentation populaire de ce trophée effectuera le 21 février 2017, des arrêts dans les agglomérations ci-après sur l’itinéraire Yaoundé-Bafoussam :

– NKOMETOU

– MBOLO BINGANA (OBALA)

– OMBESSA

– BAFIA

– MAKENENE.

Le programme de cette opération se présente comme suit :

6h00mn : Départ du Trophée de Yaoundé

6h20mn : Arrivée à NKOMETOU

6h30mn : Départ de NKOMETOU

6h50mn : Arrivée à MBOLO BINGANA (OBALA)

7h00mn : Départ d’OBALA

7h30mn : Arrivée à OMBESSA

7h40mn : Départ d’OMBESSA

8h10mn : Arrivée à BAFIA

8h20mn : Départ de BAFIA

9h00mn : Arrivée à MAKENENE

9h10mn : Départ de MAKENENE pour TONGA par l’Ouest

Le ministre des Sports et de l’Education physique compte sur la mobilisation massive des populations afin de réserver un accueil mémorable au trophée et aux Lions Indomptables.

(é) BIDOUNG MKPATT

CRTV