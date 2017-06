Replay: Cameroun – Colombie, revoir le match en intégralité [+video]

Amical : le Cameroun humilié par la Colombie

Voilà un sacré coup sur le moral avant de commencer la Coupe des Confédérations pour le Cameroun. A seulement quelques jours de son premier match face au Chili, le Cameroun s’est lourdement incliné face à la Colombie (4-0), ce soir en amical, à Getafe en Espagne.

Sans Ondoa, Fai, Ngadeu, Bassogog et Aboubakar laissés sur le banc et Oyongo, blessé et forfait pour la Coupe des Condédérations, les Lions Indomptables n’ont pas fait le poids face à James Rodriguez et ses coéquipiers.

Les Sud-Américains ont ouvert le score par James Rodriguez à la 16e minute. Mina a porté le score à deux buts à zéro, à la demi-heure de jeu, en reprenant de la tête un corner tiré par le milieu du Real Madrid.

En seconde période, Mina a ajouté le troisième but, son deuxième de la soirée, après seulement 7 minutes du retour des vestiaires. Izquierdo a ajouté le quatrième but à cinq minutes de la fin, déclenchant la sonnette d’alarme dans la Tanière.

Les équipes rentrantes :

Cameroun : Onana – Ngwem, Teikeu, Owona, Guihoata – Anguissa, Mandjeck – Moukandjo, Boumal, Toko-Ekambi – També

Colombie : Ospina – Arias, Mina, Zapata, Fabra – James, Sanchez, Barrios, Cuadrado – Borja, Gio Moreno

StarAfrica