Revendications politiques: le fantasme de la sécession

Des mandataires autoproclamés des populations du Nord- Ouest et du Sud-Ouest rêvent d’une partition du Cameroun le 1er octobre prochain. Un projet illégitime, massivement rejeté par les Camerounais de tout bord.

Bamenda, Buea. Deux villes, deux chefs-lieux de régions. Qu’ont en commun ces unités administratives du Cameroun ? Elles ont été le vendredi 22 septembre dernier, le théâtre de manifestations de rues ayant parfois abouti à des destructions des biens publics et privés. Des événements qui intervenaient au lendemain de l’explosion d’une bombe de fabrication artisanale qui a blessé trois policiers la veille à Bamenda. Et une autre le même jour, et selon le même modus operandi à Douala.

Difficile dès lors de croire à un hasard de calendrier dans ce qui apparaît désormais comme une machination savamment orchestrée par les partisans de la partition du Cameroun. Une manoeuvre dont les réseaux sociaux ont fortement servi de relais depuis plusieurs semaines avec pour « point de chute », selon leurs initiateurs, d’autres projets pour le 1er octobre prochain. Les commanditaires de ces actes ont abondamment communiqué sur leur « plan d’action ». Un agenda fantasmatique où il est notamment question de menaces ethniques et tribales, attaques contre des autorités administratives.

Le summum qui devrait être atteint le dimanche 1er octobre 2017 par la proclamation de « l’indépendance d’une République ». Pourtant, que de concessions de la part des pouvoirs publics depuis le début des revendications des syndicats d’enseignants et d’avocats des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Toutefois, derrière ce qui apparaissait comme de légitimes revendications corporatistes, se cachait un agenda qui est aujourd’hui finalement dévoilé à la face du monde : la partition du Cameroun par une poignée d’individus qui essaient d’entraîner la majorité de la population des deux régions concernées.

Pour cela, tout est mis à contribution : destruction d’écoles et d’autres édifices publics et privés, violences physiques contre des élèves, des populations qui ne demandent qu’à vaquer à leurs occupations et des représentants de la loi, et plus grave, l’utilisation de moyens terroristes pour faire passer leurs idées comme on l’a observé la semaine dernière à Bamenda.

Sans vouloir traiter les problèmes de manière superficielle, le président de la République a créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dont l’une des missions est de faire des propositions concrètes dont le but sera de renforcer et consolider le vivre-ensemble qui constitue l’un des points de la diversité culturelle du Cameroun. Celle-ci se déploie sur le terrain depuis le début de la semaine.

Cela dit, il n’est pas inutile de rappeler que les différentes tentatives de sécession observées ici et là à travers le monde se sont toujours soldées par des échecs. Avec parfois des conflits inutiles qui ont contribué à appauvrir davantage ceux qui s’y engagent.

Les noms du Cabinda, du Biafra, de la Casamance, de la Tchétchénie, du pays basque, de la Corse, de l’Ossétie du nord, du Cachemire indien et ou encore le véritable cas d’école qu’est le Soudan du Sud sont assez révélateurs de ces expériences qui ont toujours abouti à des échecs.

Cameroon Tribune