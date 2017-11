A seulement 19 ans, Tenor signe officiellement avec Universal Music Africa

Auletch.com « C’est le début d’une grande aventure dans l’univers musical camerounais » dixit Tenor durant la conférence de presse en rapport avec sa signature chez Universal Music Africa.

C’est officiel, Tenor fait partie dorénavant de l’écurie Universal Music Africa. Une collaboration qui témoigne non seulement le talent qu’il a mais surtout son implication dans l’évolution de la musique au Cameroun. Pour officialiser ce nouveau partenariat historique, le rappeur camerounais et les dirigeants de son nouvel label ont tenu une conférence de presse ce 24 novembre à Douala dans les locaux de l’Institut Français du Cameroun.

Pour le directeur artistique Afrique d’Universal, Franck Kacou plus connu sous son précédent nom d’artiste Black Kent. Le choix de Tenor a été dicté par le potentiel artistique qu’il possède : « Il est assez mature pour son jeune âge, il a un accent propre à lui. Il n’a pas eu besoin de ressembler à quelqu’un d’autre, il a construit son identité. Pour nous, on ne veut rien changer dans sa manière de faire, on va juste l’accompagner en mettant des stratégies permettant de valoriser plus encore ce qu’il fait actuellement. Tenor ce n’est plus un artiste, c’est une marque et nous allons travailler avec les entreprises pour des partenariats ». Cette collaboration entre donc en droite ligne avec les ambitions du major dans la musique africaine et camerounaise en particulier.

Allant dans le même le sens que Franck Kacou, Habib qui est le directeur live d’Universal Music Afrique, souligne pour sa part : « Tenor est un diamant brut, qu’il faut polir sans toutefois modifié son essence. Avant Universal il s’est fait un nom, il sera juste question pour nous d’augmenter cette notoriété au niveau panafricain et international puisqu’il a le potentiel pour y arriver ». Un avis partagé par tous les panelistes.

Au cours de cette conférence, l’un des moments forts et certainement le plus émouvant, était l’accolade entre Tenor et sa mère. On pouvait voir des larmes de joie de cette maman, comme on en rêve d’en avoir, qui a cru aux rêves de son enfant. Le voir a ce niveau, est juste l’aboutissement d’un long chemin selon elle. On comprend mieux pourquoi lors de la conférence, le gars était un peu moins bavard. Le fiang le way le yamooo. Tenor devient à ce jour, le premier artiste camerounais de musique urbaine, a signé avec ce géant de la musique mondiale. Le gars a donc fait une déclaration forte concernant cette signature : « Ce qui commence aujourd’hui, c’est le début d’une grande aventure dans l’univers de la musique camerounaise ». Une déclaration pas du tout anodine, puisque d’autres artistes camerounais sont pistés pour entrer aussi dans la famille Universal Music Africa, selon certaines sources.

Au Letch, on confirme que Tenor est passé au niveau supérieur. Félicitations !!!