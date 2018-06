Suspension d’un responsable au ministère des Finances

Décision N°00000463/MINFI du 16 mai 2018.

Le ministre des Finances décide :

Article 1er : M. Ndjoko Paul Constant, adjudant des Douanes, matricule 700478-Z, chef par intérium de la brigade mobile des Douanes de Garoua-Boulaï, dans le secteur des Douanes de l’Est, est à compter de la date de présente décision, suspendu de ses fonctions pour une période de trois (03) mois pour manquement à l’éthique et à la déontologie professionnelles.

Article 2 : Pendant la durée de cette suspension, l’intéressé cessera de se rendre à son lieu de travail et perdra le bénéfice de sa solde.

Article 3 : La présente décision sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera.

Le ministre des Finances

Louis Paul Motaze