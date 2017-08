Téléphonie mobile : Changement d’opérateur, même numéro

Le principe de portabilité, voulu par le gouvernement entre en vigueur le 1er septembre. Une campagne d’information du public lancée hier par Yaoundé

Dès le 1er septembre 2017, c’est-à-dire dans deux semaines, les abonnés de téléphonie mobile pourront se balader entre les opérateurs MTN, Orange et Nexttel avec un seul et même numéro de téléphone. Cette pirouette technique s’appelle la portabilité.

Selon François Kamgam, conseiller technique N°3 à l’Agence de régulation des télécommunications (ART), la portabilité va offrir de nombreux avantages aux abonnés, en ce sens qu’elle augmente la marge et le degré de liberté. « Aujourd’hui, vous avez la liberté de vous abonner chez un opérateur et une fois chez lui, il n’est pas facile de partir parce que vous vous demandez comment vous aller informer tous vos correspondants du changement de numéro.

A l’instant où la portabilité sera implantée, l’abonné n’aura plus ce souci-là. Il pourra aisément partir d’un opérateur à un autre, en gardant le même numéro de téléphone », déclare le conseiller technique. Cette source assure que sur le plan économique, les avantages de la portabilité sont également multiples. Concrètement, dès le 1er septembre prochain, tout abonné qui veut changer d’opérateur pourra se rendre chez le concurrent de son choix.

« Il remplit un formulaire et reçoit une nouvelle puce. Le formulaire rempli permet au nouvel opérateur de vérifier que l’abonné qui s’amène chez lui est effectivement le propriétaire du numéro de téléphone qu’il veut garder, que cet abonné est identifié et n’a pas de contentieux avec l’opérateur qu’il veut quitter, par exemple qu’il a emprunté du crédit et n’a pas encore remboursé, etc », explique François Kamgam. Et de préciser qu’une fois les vérifications faites, le nouvel opérateur informe l’abonné par sms ou coup de fil de la date effective du basculement.

Mais avant tout, le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) a voulu que l’on informe et sensibilise d’abord les usagers de téléphonie mobile. D’où la campagne de communication sur la portabilité des numéros au Cameroun, entamée hier par Yaoundé. Une communication qui se fera à travers la presse, des sms et autres spots publicitaires.

« Il est question d’informer, former et préparer les abonnés à la possibilité de portabilité et leur dire tous les avantages qui vont avec », a indiqué Joseph Nsongan Etoung, Inspecteur général chargé des questions techniques au MINPOSTEL.

Pour sa part, Zourmba Aboubakar, DGA de l’ART précise que la portabilité est un instrument de régulation qui permet de stimuler la concurrence entre opérateurs, en les obligeant à améliorer leurs services et à baisser les tarifs pour pouvoir capter ou conserver le plus grand nombre d’abonnés.

Cameroon Tribune