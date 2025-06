Texmaco Rail décroche une commande historique de 535 Cr INR au Cameroun : Un triomphe pour le “Make for World” indien !

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Dans une nouvelle qui fait vibrer le secteur ferroviaire et manufacturier indien, Texmaco Rail & Engineering Ltd a annoncé mercredi avoir obtenu un contrat colossal de 535,6 crores de roupies indiennes (environ 64 millions de dollars américains) auprès d’une entreprise basée en Afrique centrale. Ce contrat porte sur la fourniture et la maintenance de plus de 1 600 wagons de marchandises destinés au transport de bauxite.

Un partenariat stratégique avec CAMALCO SA

L’accord, signé avec CAMALCO SA, Cameroun, prévoit que Texmaco concevra, construira et assurera la maintenance de bout en bout de ces wagons ouverts. CAMALCO SA est une filiale à 100 % de Canyon Resources Ltd, une entreprise minière engagée dans des activités d’exploration au Cameroun et détentrice de trois permis d’exploration de bauxite dans la région d’Adamaoua.

Une fierté pour l’Inde et ses capacités manufacturières

Ce contrat est bien plus qu’une simple transaction commerciale ; il incarne la vision indienne du “Make for World” (Fabriquer pour le Monde). Indrajit Mookerjee, vice-président de Texmaco, a souligné cet alignement, tandis que Sudipta Mukherjee, directeur général, a affirmé que cet accord est un témoignage éclatant des capacités de fabrication de la nation.

Du côté camerounais, Rana Pratap Singh, PDG de CAMALCO, a salué ce partenariat comme un soutien crucial au développement des infrastructures du Cameroun.

Renforcement de la présence de Texmaco sur les marchés mondiaux

Grâce à cette commande majeure, le carnet de commandes de Texmaco passe à un impressionnant total de 7 820 crores de roupies indiennes. Les responsables de l’entreprise estiment que cela renforce considérablement leur position sur les marchés africains et mondiaux. Basée à Kolkata, Texmaco Rail & Engineering Ltd possède et exploite sept usines de fabrication à travers l’Inde, témoignant de sa capacité de production à grande échelle.

Cette collaboration transnationale illustre parfaitement comment l’expertise indienne contribue au développement économique et infrastructurel d’autres nations, confirmant ainsi le statut de l’Inde en tant qu’acteur majeur sur la scène manufacturière mondiale.