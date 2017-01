Transport urbain: De nouveaux bus pour Yaoundé

La Société de transports et équipements collectifs de Yaoundé (Stecy SA) se met en place pour remplacer l’ancienne société, Le Bus.

l’esplanade de l’Hôtel de ville de Yaoundé, des bus aux couleurs bleue et blanche attirent l’attention. La peinture n’est pas très fraîche sur la quinzaine de véhicules, mais ceux-ci semblent en bon état. « Ils appartiennent à Stecy : Société de transports et équipements collectifs de Yaoundé (Stecy SA) qui va remplacer Le Bus. C’est une société à part entière», confie le 6e adjoint au délégué du gouvernement,Jean Ngougo.

D’après lui, ils ont tous été acquis par la nouvelle entreprise et non par l’Etat camerounais ou encore la Communauté nurbaine de Yaoundé. Ces véhicules ne sont que les premiers d’une longue série qui arrivera au pays. Ils sont parqués à la municipalité, en attendant la fin du réaménagement de l’ancien site de Le Bus à Nlongkak, où Stecy prendra également ses quartiers.

« La société est à 90% portugaise et est notre partenaire. Nous participons à sa construction en lui apportant le siège, pas en capital mais en jouissance », explique le délégué adjoint.

Et lorsque la question de l’aspect physique des véhicules est abordée, notre source change de mine. « Non. Ce ne sont pas de vieux bus. Ils sont neufs. C’est la peinture d’usine. Elle sera changée et les bus seront habillés aux couleurs de l’entreprise le moment venu», assure-t-elle. Et contrairement aux anciens bus qui n’ont pas fait long feu dans la cité, la municipalité est confiante cette fois. « Ils sont de technologie allemande et ont été fabriqués en Turquie.

Ceci en fonction du relief et des routes de Yaoundé », assure un responsable. Une visite à l’intérieur ne laisse transparaître aucune trace d’un usage précédent. Tout brille. Les sièges, une trentaine, sont luxueux et confortables. Mais en ce qui concerne leur mise en route, aucune date n’est fixée. Si certaines sources parlent de février, d’autres par contre, préfèrent ne pas se prononcer. Toujours est-il qu’au siège de Stecy à Nlongkak, le va-et-vient des véhicules et des personnels est révélateur, ce mercredi 4 janvier.

« La société est déjà constituée avec à sa tête, un directeur général, de nationalité camerounaise et un président du conseil d’administration qui est portugais. Tous ne sont pas présents pour l’instant, mais nous travaillons », assure un employé. Sur le site, d’autres bus sont stationnés.

Avec ceux parqués à l’Hôtel de ville, ils avoisinent la cinquantaine. En attendant les prochaines arrivées. Des recrutements vont d’ailleurs être lancés la semaine prochaine, et concernnent les métiers de chauffeurs, vigiles… Pour ce qui est des tarifs, des lignes et points de ramassages des clients, des sources indiquent que des informations seront dévoilées le moment venu. Tout comme la mise en service de ces bus dans la capitale camerounaise

Cameroon Tribune