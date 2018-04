Trois entreprises chinoises interdites d’exploitation minière au Cameroun

Journal du Cameroun | Le ministère camerounais de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique (MINMIDT) a annoncé, dans un communiqué publié samedi, avoir mis un terme à l’exploitation minière que pratiquaient trois entreprises chinoises pour cause de non-respect des clauses contractuelles.Ainsi, les entreprises Hong Kong, Peace Mining et Lu et Lang ces sociétés n’exerceront plus des activités d’orpaillage dans la région de l’Est-Cameroun, puisque leurs responsables ont été priés de plier bagage.

En parcourant la décision gouvernementale, il ressort que l’entreprise Hong Kong ne possédait pas de documents l’autorisant à mener son activité, raison pour laquelle « son départ est définitif ».

Quant aux sociétés Peace Mining et Lu et Lang, leur départ est lié aux séries de conflits enregistrés entre leurs employés et les populations locales occasionnant souvent des morts d’hommes. A cela, il convient d’ajouter le non-respect de l’environnement, souligne le communiqué.

Ces compagnies auraient fortement contribué à la dégradation de l’environnement à travers la déviation des cours d’eau, l’obstruction des rivières par la boue, ce qui a eu un impact négatif sur l’agriculture et l’élevage.

D’après certaines ONG, les méfaits commis dans l’exploitation de l’or par les entreprises chinoises ont occasionné la mort de 34 personnes en 2017. Par ailleurs, rien que pour les trois premiers de l’année en cours, plusieurs personnes sont mortes, victimes des éboulements et des érosions de terrain.