Trois nouvelles compagnies aériennes pour desservir l’aéroport de Douala

APAnews | Trois nouvelles compagnies de transport aérien desserviront l’aéroport international de Douala dès le mois de mai prochain, a appris APA, samedi, auprès de l’Autorité aéronautique du Cameroun (AAA) et des Aéroports du Cameroun (ADC).

Il s’agit de Congo Airways, South Africa Link et Afrique Jet, une compagnie gabonaise, qui rejoindront les autres compagnies portant à une vingtaine le nombre de sociétés qui desservent cette place aéroportuaire.

Ces annonces confirment la place aéroportuaire de Douala comme « le principal hub de l’Afrique centrale », se félicite-t-on au ministère des Transports (MINT).

D’après des sources concordantes, l’arrivée des nouvelles compagnies vient confirmer son rôle de « plaque tournante du transport aérien dans la sous-région », d’autant que cela arrive au lendemain de « la folle rumeur » faisant état de sa fermeture après un audit de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui a dans la foulée, démenti cette « allégation mensongère ».

Une mission des experts de l’OACI audite jusqu’à vendredi prochain, les aéroports de Douala et de Yaoundé pour vérifier les mesures de sûreté, alors que les activités se poursuivent normalement.

L’aéroport international de Douala est classé premier aéroport camerounais en nombre de passagers puisque sur plus de 1 000 000 de passagers enregistrés par an dans le pays, plus de 800 000 passagers passent par Douala.