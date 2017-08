UBA Connect pour faciliter l’accès aux comptes bancaires au Cameroun

APA – Douala (Cameroun) United Bank of Africa (UBA) propose des transactions transfrontalières à travers la nouvelle application UBA Connect, un produit conçu pour faciliter l’accès aux comptes des clients où qu’ils se trouvent, a –t-on appris jeudi auprès de cette banque.

La nouvelle application offre aux clients la possibilité et la facilité s’accéder à leurs comptes et fonds partout où ils se trouvent en Afrique.

Il s’agit à travers UBA Connect, de « fournir une plateforme de paiement et de traitement en vue de combler le déficit dans les services bancaires et le commerce régional à travers l’Afrique ».

Un produit mis à la disposition des clients principalement adapté aux commerçants, aux hommes d’affaires, voyageurs et touristes puisqu’ils ont désormais la possibilité de faire des retraits et des dépôts, à partir d’un pays autre que celui dans lequel est domicilié leurs comptes.

« UBA Connect offre une facilité d’affaires, car les clients peuvent traiter de façon transparente dans l’un des 19 pays africains dans lequel la banque opère actuellement, indépendamment de l’endroit où le compte est domicilié », a expliqué le directeur Groupe des Opérations et technologies de l’information, Chukwumanweke.

D’après les mêmes sources, ce service vient combler les limites de la Master Card, qui n’acceptait que des plafonds de retrait maximum de 500 000 francs CFA, voire 1 million francs CFA.

« En sollicitant les services de UBA Connect, vous pouvez aisément retirer le montant que vous voulez dans votre compte courant ou chèque, pourvu qu’il soit approvisionné et en une fois. Ce qui n’est pas possible avec la Master Card », a précisé Dominique Mahed, directeur général adjoint d’UBA Cameroun.

Actuellement, le produit UBA Connect est fonctionnel uniquement dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

