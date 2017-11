Uefa : Joël Matip domine le classement des footballeurs camerounais les plus chers

L’information a été rendue publique par l’observatoire européen du football, dans son classement 2017 des footballeurs les plus chers d’Europe.

Joël Matip est le joueur camerounais évoluant dans les 5 championnats majeurs d’Europe ayant la plus forte valeur marchande. Cette information a été révélée par le Cies, le Centre internationale des études sportives, dans son classement annuel des footballeurs évoluant en Europe et dont les valeurs marchandes sont les plus élevées.

Selon cette étude, Joël Matip vaudrait la somme de 23,3 millions d’euros soit plus de 15 milliards de francs Cfa. Le Cies affirme avoir mené son étude sur la base des caractéristiques individuelles de chaque joueur, à savoir la durée de son contrat, son âge, le nombre de matchs joués en club et en sélection, et surtout le type de clubs susceptibles d’être intéressé par son profil.

Des critères d’analyse favorables à l’actuel défenseur central du club anglais de Liverpool, qui dénote de sa qualité en tant que joueur. Dans le top 5 des camerounais de ce classement, on retrouve à la suite de Joël Matip, le milieu de terrain des Lions indomptables Zambo Anguissa (7 milliards de francs Cfa), suivi de Karl Toko Ekambi (6,5 milliards de francs Cfa), Clinton Njie (4,4 milliards de francs Cfa), Nicolas Nkoulou (4,2 milliards de francs Cfa) et Choupo Moting (4 milliards de francs Cfa).

Dans le reste, on note que l’effectif du club anglais de Manchester City a une valeur de transfert totale de presque 1,2 milliards d’euros (789 milliards de francs Cfa). Kevin de Bruyne est le joueur potentiellement le plus cher (94 milliards de francs Cfa), et la valeur de transfert de trois de ses co-équipiers est supérieure à 65 milliards de francs Cfa. Il s’agit de Leroy Sané, Raheem Sterling et Gabriel Jesus.

Journal du Cameroun